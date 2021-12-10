Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ясная и морозная погода установится в Москве в субботу. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

В ночь на 11 декабря температура воздуха опустится до -11...-13 градусов. В дневные часы она поднимется до -8...-10 градусов. Давление превысит норму и составит 761 миллиметр ртутного столба. В столице будет дуть умеренный восточный ветер со скоростью до 4 метров в секунду.

"12 декабря в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью – -8...-10 градусов, днем – -3...-5 градусов, ветер – юго-восточный, умеренный", – говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что погоду в выходные дни в столице будет определять антициклон. По ее словам, в субботу при переменной облачности ночью столбики термометров опустятся до -16...-18 градусов, а местами – до -24.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столичный регион придет оттепель. По его словам, температура воздуха днем 16 декабря будет составлять от -1 до +4 градусов. Ожидается облачная погода, однако сильных осадков не прогнозируется.