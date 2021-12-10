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11:49

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Метеоролог предупредила о резком потеплении в Москве

"Морозам конец": метеоролог рассказала, когда в Москве потеплеет
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что на следующей неделе в столице может потеплеть до 0 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в столицу ненецких морозов. По прогнозу метеоролога, в пятницу, 10 декабря, температура воздуха в Москве достигнет недельного минимума, опустившись на 8–10 градусов ниже климатической нормы.

По словам Поздняковой, к понедельнику температурный фон вернется к климатической норме.

Крепким морозам придет конец. Реальное ослабление ожидается в понедельник, 13 декабря, потому что уже ночная температура в тот день будет в Москве порядка -5...-6 градусов, а дневная составит -1…-3. Но не исключено, что на следующей неделе в столице температура в дневные часы в последующие дни может быть и около 0 градусов.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

В конце этой недели осадков не ожидается, говорит метеоролог. Только в следующий понедельник, 13-го числа, местами возможен небольшой снег, добавляет специалист.

Как утверждает Позднякова, оттепель в столице вряд ли будет устойчивой и, скорее всего, продлится только два-три дня, после этого снова может похолодать.

"Текущая погода довольно неустойчивая, это не значит, что у нас надолго. Вот как морозы у нас не держатся очень долго, точно так же и повышение температуры. Оно тоже будет сменяться каким-то понижением. Волны холода и тепла будут чередоваться. В среднем будут длиться 2–3 дня. Устойчивой оттепели мы не ждем. Точно так же, как и продолжительных морозов", – пояснила синоптик.

В пятницу, 10 декабря, и в субботу, 11 декабря, погода будет солнечная. В воскресенье, поскольку надвигаются облака и атмосферное давление чуть понизится, погода будет облачная с прояснениями, но это не значит, что мы совсем не увидим солнце. Оно будет, но не в течение всего светового дня.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 10 декабря в столице стала самой холодной в текущем сезоне. По словам специалиста, столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки -15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы. В области холоднее всего было жителям Клина, где температура опустилась до -24,1.

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