Метеоролог предупредила о резком потеплении в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что на следующей неделе в столице может потеплеть до 0 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приходе в столицу ненецких морозов. По прогнозу метеоролога, в пятницу, 10 декабря, температура воздуха в Москве достигнет недельного минимума, опустившись на 8–10 градусов ниже климатической нормы.
По словам Поздняковой, к понедельнику температурный фон вернется к климатической норме.
В конце этой недели осадков не ожидается, говорит метеоролог. Только в следующий понедельник, 13-го числа, местами возможен небольшой снег, добавляет специалист.
Как утверждает Позднякова, оттепель в столице вряд ли будет устойчивой и, скорее всего, продлится только два-три дня, после этого снова может похолодать.
"Текущая погода довольно неустойчивая, это не значит, что у нас надолго. Вот как морозы у нас не держатся очень долго, точно так же и повышение температуры. Оно тоже будет сменяться каким-то понижением. Волны холода и тепла будут чередоваться. В среднем будут длиться 2–3 дня. Устойчивой оттепели мы не ждем. Точно так же, как и продолжительных морозов", – пояснила синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 10 декабря в столице стала самой холодной в текущем сезоне. По словам специалиста, столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки -15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы. В области холоднее всего было жителям Клина, где температура опустилась до -24,1.
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