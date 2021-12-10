Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе

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На следующей неделе в столичный регион придет оттепель, ожидается повышение температуры до +4 градусов, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

"Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры. Со вторника температура будет выше нормы на два градуса, в четверг – на три градуса выше, в пятницу – на четыре градуса выше", – сказал он.

По словам Вильфанда, температура воздуха днем четверга, 16 декабря, будет составлять от -1 до +4 градусов. Он уточнил, что ожидается облачная погода, однако сильных осадков не прогнозируется.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что погоду в выходные дни в столице будет определять антициклон. По ее словам, в субботу при переменной облачности ночью столбики термометров опустятся до -16...-18 градусов, а местами – и до -24 градусов.

В воскресенье температура будет постепенно повышаться и составит -4...-6 градусов, а к понедельнику вернется к климатической норме. Как утверждает Позднякова, оттепель в столице вряд ли будет устойчивой и, скорее всего, продлится только два-три дня, после этого снова может похолодать.

