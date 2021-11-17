"Личная территория": "соседи"

Два года назад сосед Ольги Ревякиной в поселке Дубровский продал свой участок. С тех пор жизнь женщины достаточно ухудшилась. Новый хозяин, по ее словам, устроил прямо под окнами соседей автомастерскую.

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