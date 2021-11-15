Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн

Записаться на экспресс-тест в Москве теперь можно заранее. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такая услуга стала доступна онлайн на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В заявке нужно указать паспортные данные, номер полиса СНИЛС или ОМС, номер телефона и адрес. После этого система выдаст специальный QR-код.

Сдать тест можно в течение двух суток. Результат появится в электронной медкарте. Сейчас в Москве действует 71 точка экспресс-диагностики на ковид. Их список опубликован на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.