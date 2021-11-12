Более 277 тыс человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва" в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В павильонах "Здоровая Москва" в этом году обследование прошли свыше 277 тысяч человек, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что павильоны работали в 45 столичных парках и зонах отдыха до 1 октября.
"Возможностью проверить свое здоровье в парке воспользовались более 277 тысяч человек, из которых более 76 тысяч прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции", – рассказала заммэра.
Ракова подчеркнула, что в павильонах специалисты не только проверяют здоровье горожан и выявляют риски, но и предотвращают заболевание либо выявляют его на ранней стадии.
"Тех, у кого обнаружены какие-либо отклонения, мы направляем на дополнительные исследования – часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть в медучреждениях, в том числе специализированных", – сказала вице-мэр.
По ее словам, чаще всего у пациентов, прошедших обследования в павильонах "Здоровая Москва", выявляли факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте – отклонения сахара крови.
Все пациенты с выявленными заболеваниями, по словам Раковой, были направлены к профильным специалистам. У 40 тысяч человек были обнаружены факторы риска, все они приглашены к врачам, добавила вице-мэр.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что медицинские павильоны "Здоровая Москва", закрывшиеся на осенне-зимний период, возобновят свою работу весной. Мэр напомнил, что павильоны дают горожанам возможность быстро и бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулок в парках, избегая больших очередей.
Кроме того, мэр рассказал, что все 400 столичных поликлиник будут приведины в состояние, отвечающее потребностям москвичей, 200 из них будут капитально отремонтированы.
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