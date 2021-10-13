Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных

11:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы выделили грант на проведение пренатального тестирования беременных. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В городе продолжится работа по неинвазивному пренатальному тестированию и проведению дополнительных молекулярно-генетических исследований. Речь идет о высокоточном скрининге для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанном на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной.
Первый этап исследований по внедрению неинвазивного пренатального тестирования провели в Москве с марта 2020 года по март 2021-го. В нем принимали участие беременные женщины из группы высокого и промежуточного риска развития хромосомной патологии плода.
Всего провели 12,7 тысячи НИПТ и выявили 258 беременных с хромосомными аномалиями плода. Выявляемость редких хромосомных аномалий плода выросла с 18 случаев в 2019 году до 42 случаев в 2020-м.
Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому ООО "Эвоген" выделят 311 миллионов рублей. Благодаря этому гранту можно будет начать второй этап исследований, а также продолжить внедрение такой диагностики в практику столичного здравоохранения.
Помимо этого, грант поможет внедрить дополнительные высокодостоверные методы молекулярно-генетических исследований, позволяющие за 2–3 дня получить подтверждение диагноза.
Среди них хромосомный микроматричный анализ, благодаря которому есть возможность одномоментно проанализировать около тысячи функционально значимых генов и исключить более 250 тяжелых генетических синдромов, которые невозможно выявить стандартным методом кариотипирования.
В частности, метод поможет выявлять умственную отсталость, аутизм, задержку психоречевого или моторного развития.
В сентябре новое медицинское оборудование поступило в НИИ им. Склифосовского. Стереотоксическая рама нового поколения уже применяется в работе. Специалисты института провели с ее помощью первую в России операцию. Рама необходима для проведения всех расчетов предстоящей операции и фиксации пациента на время вмешательства.
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