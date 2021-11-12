Более 200 тысяч детей с начала пандемии заразились COVID-19 в Москве

Более 200 тыс детей заразились коронавирусом в Москве с начала пандемии

Более 200 тысяч детей с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией в Москве, из них 5% прошли стационарное лечение, сообщил ТАСС главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения столицы, главврач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

Главврач подчеркнул, что количество инфицированных детей в столице в четвертую волну ковида выросло в два раза по сравнению с предыдущей волной.

Он уточнил, что увеличилось и число госпитализируемых детей с инфекцией. Кроме того, среди них стало больше с тяжелой формой COVID-19.

"То есть видим увеличение количества больных, видим увеличение количества госпитализируемых, детей стало больше тяжелых, и видим омоложение болезни – стали болеть дети грудного возраста, новорожденные, дети раннего возраста", – сказал Османов.

Ранее об увеличении количества заболевших коронавирусом детей сообщил и глава Минздрава Михаил Мурашко. Если раньше дети и подростки в основном переносили коронавирус бессимптомно, то теперь все больше встречаются тяжелые формы, подчеркнул он.

Накануне стало известно о начале третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". В испытаниях будут участвовать три тысячи человек от 12 до 17 лет. Это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой.

В России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса. За весь период умерли 252 926 человек, выздоровели 7 720 962.