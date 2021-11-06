Минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей

Дети стали чаще болеть коронавирусом. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Если раньше дети и подростки в основном переносили коронавирус бессимптомно, то теперь все больше встречаются тяжелые формы. Министр сообщил, что на базе препарата "Спутник" уже разработана вакцина для детей.

Экспертиза этой прививки находится на завершающей стадии. Скоро препарат станет доступен по всей стране. Также глава Минздрава заявил, что всего под наблюдением врачей в России находятся более 1,37 миллиона пациентов с COVID-19. Подробнее – на телеканале Москва 24.

