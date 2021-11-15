В Москве заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 теперь можно подать онлайн

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

На сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" теперь можно заранее заполнить заявку на экспресс-тестирование на коронавирус, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Когда ее заполняешь, в сервисе автоматически формируется QR-код, который можно будет предъявить в любом из центров экспресс-тестирования перед сдачей анализа. Это сократит время желающим пройти экспресс-диагностику и администраторам центров проведения тестирования.

Ракова напомнила, что для безопасности горожан в городе открыли 71 точку экспресс-диагностики на COVID-19.

Заммэра объяснила, что в заявке надо указать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Речь идет об информации, которую сейчас горожане заполняют в пунктах от руки.

"После внесения информации система выдаст специальный QR-код заявки. Его нужно просто показать администратору в точке экспресс-тестирования, москвичам не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты. Это поможет и администраторам, ведь им не нужно будет переносить информацию с бумаги в электронный вид", – добавила Ракова.

Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней. По QR-коду заявки можно также сразу получить результат экспресс-тестирования. На это уйдет 15–20 минут. Результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что экспресс-тестирование в день проходят 5–7 тысяч человек. В столице уже сделали свыше 80 тысяч тестов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению.

Парламентарий высказал идею раздавать тесты и маркеры одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета 2–3 теста в месяц.