Милонов предложил бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению, сообщает RT.
По его словам, вместе с ростом числа случаев коронавируса растет и необходимость оперативно находить и выявлять случаи инфицирования.
Парламентарий предлагает раздавать тесты и маркеры одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета два – три теста на один месяц.
Он подчеркнул, что такой метод не потребует дополнительных расходов из бюджета на доставку тестов.
Милонов добавил, что применение подобного метода самостоятельного тестирования на коронавирус "снизит нагрузку на учреждения здравоохранения, а также позволит быстрее выявлять заболевших и принимать оперативное решение о госпитализации".
В Москве расширяют сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. Новый центр заработал на ВДНХ. Он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на коронавирус. Предварительная запись для посещения пункта не требуется.
Пункт принимает россиян. Он находится по адресу проспект Мира, дом 119, строение 227, и работает ежедневно с 09:00 до 21:00. В пункте на ВДНХ строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила. Потоки посетителей разделили таким образом, чтобы не было пересечений ожидающих вакцинацию и уже прошедших ее.
Экспресс-тест также могут бесплатно сделать все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.
Пункты вакцинации и экспресс-тестирования в Москве будут открыты в нерабочие дни
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