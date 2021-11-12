Минобороны увеличит число медиков в центре для лечения больных COVID-19 в Кубинке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство обороны России почти в два раза увеличит число медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом жителям подмосковной Кубинки, где развернули временный медцентр для таких пациентов.
Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает ТАСС. Второй сводный отряд военно-медицинских специалистов прибудет в Московскую область из Санкт-Петербурга в пятницу, 12 ноября.
"Бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков", – говорится в сообщении.
Сейчас во временном медцентре в Кубинке работают 224 военных специалиста, теперь персонал увеличится до 454 человек. Во врачебно-сестринские бригады из Военно-медицинской академии имени Кирова входят врачи-инфекционисты, средний и младший медперсонал, а также курсанты.
Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ сформировало резерв военно-медицинских сил для оказания помощи регионам России в лечении больных коронавирусом. В его состав вошли девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: