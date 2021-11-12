Минобороны увеличит число медиков в центре для лечения больных COVID-19 в Кубинке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство обороны России почти в два раза увеличит число медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом жителям подмосковной Кубинки, где развернули временный медцентр для таких пациентов.

Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает ТАСС. Второй сводный отряд военно-медицинских специалистов прибудет в Московскую область из Санкт-Петербурга в пятницу, 12 ноября.

"Бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков", – говорится в сообщении.

Сейчас во временном медцентре в Кубинке работают 224 военных специалиста, теперь персонал увеличится до 454 человек. Во врачебно-сестринские бригады из Военно-медицинской академии имени Кирова входят врачи-инфекционисты, средний и младший медперсонал, а также курсанты.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ сформировало резерв военно-медицинских сил для оказания помощи регионам России в лечении больных коронавирусом. В его состав вошли девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад.