Песков заявил, что конца и края пандемии COVID-19 пока не видно

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 не закончилась через полгода или год после начала, как ожидалось изначально.

"Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране усилиями профильных ведомств ведется успешная борьба с пандемией коронавируса.

При этом Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года. В частности, в документе сказано, что брать анализ на COVID-19 у контактных с заболевшими следует на 10–12-й день с момента последнего контакта.

