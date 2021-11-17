Москва увеличила объемы экспресс-тестирования на COVID-19 более чем в два раза. Всего через эту процедуру прошли уже 200 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, добиться такого показателя удалось за счет открытия пунктов экспресс-тестирования в общественных местах. Их сейчас 71. Примерно 5% тестов оказались положительными, при том что люди не ощущали никаких симптомов болезни. Таких пациентов сразу же, не дожидаясь результатов ПЦР, начинали лечить, прерывая цепочку распространения инфекции.

Сделать экспресс-тест на COVID-19 могут все желающие. Процедура бесплатная. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.