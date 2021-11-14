Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе образуется устойчивый снежный покров

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Устойчивый снежный покров образуется в Москве и области к 20–21 ноября. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твердой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой в Москве до 5–6 сантиметров, в Подмосковье - от 5 до 10 сантиметров", – сказал метеоролог.

По его словам, это соответствует климатическим показателям первого месяца зимы. Тем не менее, температура в эти дни ожидается неустойчивая, она будет колебаться от –3 до +2 градусов.

Тишковец также коснулся погоды на ближайшие дни. Так, вечером воскресенья местами пройдет снег, который прекратится к 9:00 понедельника. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, а температура воздуха 15 ноября не превысит 0 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с понедельника москвичей ожидает "пушкинская" погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Синоптик отметил, что днем температура будет опускаться до 2–5 градусов мороза. Такая погода в столице, по словам синоптика, сохранится минимум до четверга.

