Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе образуется устойчивый снежный покров

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Устойчивый снежный покров образуется в Москве и области к 20–21 ноября. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твердой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой в Москве до 5–6 сантиметров, в Подмосковье - от 5 до 10 сантиметров", – сказал метеоролог.
По его словам, это соответствует климатическим показателям первого месяца зимы. Тем не менее, температура в эти дни ожидается неустойчивая, она будет колебаться от –3 до +2 градусов.
Тишковец также коснулся погоды на ближайшие дни. Так, вечером воскресенья местами пройдет снег, который прекратится к 9:00 понедельника. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, а температура воздуха 15 ноября не превысит 0 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с понедельника москвичей ожидает "пушкинская" погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Синоптик отметил, что днем температура будет опускаться до 2–5 градусов мороза. Такая погода в столице, по словам синоптика, сохранится минимум до четверга.
Жителей Москвы и Подмосковья предостерегли о сильном ветре
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