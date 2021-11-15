Законопроекты о QR-кодах направлены для обсуждения в регионы – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Законопроекты об обязательных QR-кодах в общественных местах и транспорте направлены для обсуждения в регионы, Совет Федерации, а также в Общественную и Счетную палаты. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно – в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", – говорится в публикации.
Володин напомнил, что всего подготовлено два законопроекта: первый предполагает внесение правок в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", второй же касается применения системы QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте в рамках внутренних и международных перевозок.
Проекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
До 1 февраля 2022 года при посещении указанных объектов граждане смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест, после этой даты общественные места станут доступны только по QR-коду о прививке, перенесенной болезни или наличии медотвода от вакцинации.
В Госдуму внесли проекты об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах
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