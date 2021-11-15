Более 40% российских работодателей спрашивают у сотрудников QR-коды – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40% российских работодателей спрашивают у сотрудников QR-коды. Об этом со ссылкой на данные исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" сообщает RT.

О проверке QR-кодов руководством сообщили 42% респондентов. При этом почти 38% опрошенных признались, что не переживают по этому поводу, поскольку уже вакцинировались от COVID-19 или переболели коронавирусом.

В список основных рабочих сфер, где запрашивают QR-код, вошли:

бухгалтерия, финансы, банки (11,9%);

сфера услуг (11,9%);

образование, наука, языки (9,5%);

медицина и фармация (9,5%);

розничная торговля (9,5%);

рестораны, кафе, общепит (7,1%).

По словам респондентов, активнее всего требовать QR-коды работодатели стали в ноябре.

Участники опроса полагают, что предъявлять подтверждения о вакцинации или перенесенной болезни в обязательном порядке должны сотрудники сферы услуг, медицины, продаж, общественного питания, транспорта и образования. А для IT-специалистов такой необходимости практически нет, поскольку большинство продолжают работать удаленно.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в России. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Решение о дате рассмотрения законопроектов будет принято на совете Госдумы 15 ноября.

