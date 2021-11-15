Более 40% российских работодателей спрашивают у сотрудников QR-коды – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 40% российских работодателей спрашивают у сотрудников QR-коды. Об этом со ссылкой на данные исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" сообщает RT.
О проверке QR-кодов руководством сообщили 42% респондентов. При этом почти 38% опрошенных признались, что не переживают по этому поводу, поскольку уже вакцинировались от COVID-19 или переболели коронавирусом.
В список основных рабочих сфер, где запрашивают QR-код, вошли:
Участники опроса полагают, что предъявлять подтверждения о вакцинации или перенесенной болезни в обязательном порядке должны сотрудники сферы услуг, медицины, продаж, общественного питания, транспорта и образования. А для IT-специалистов такой необходимости практически нет, поскольку большинство продолжают работать удаленно.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в России. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Решение о дате рассмотрения законопроектов будет принято на совете Госдумы 15 ноября.
В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
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