Авиакомпании при выявлении недостоверного QR-кода будут аннулировать билет за 48 часов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
При выявлении недостоверных документов, подтверждающих прививку от COVID-19 или перенесенное заболевание, сотрудники авиакомпаний вынуждены будут аннулировать билет в течение 48 часов после его покупки, сообщается в законопроекте, внесенном кабмином в Госдуму.
В поправках, предложенных в Воздушный кодекс России, уточняется, что перевозчик должен расторгнуть договор с пассажиром в случае недостоверного кода в течение двух суток после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы которых будут действовать до 1 июня 2022 года.
Согласно одному из проектов закона, будет устанавливаться порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Нововведения коснутся междугородных и международных перевозок.
Песков назвал признанной мировой практикой систему QR-кодов в транспорте
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