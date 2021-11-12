Авиакомпании при выявлении недостоверного QR-кода будут аннулировать билет за 48 часов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

При выявлении недостоверных документов, подтверждающих прививку от COVID-19 или перенесенное заболевание, сотрудники авиакомпаний вынуждены будут аннулировать билет в течение 48 часов после его покупки, сообщается в законопроекте, внесенном кабмином в Госдуму.

В поправках, предложенных в Воздушный кодекс России, уточняется, что перевозчик должен расторгнуть договор с пассажиром в случае недостоверного кода в течение двух суток после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы которых будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно одному из проектов закона, будет устанавливаться порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Нововведения коснутся междугородных и международных перевозок.

