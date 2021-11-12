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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что меры о QR-кодах не затронут детей и подростков. Об этом она сообщила во время брифинга в Доме правительства.

"Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, введение данной меры может поспособствовать снижению циркуляции штамма коронавируса "Дельта". Кроме того, такие ограничения уменьшат риск распространения новых мутаций.