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Все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на COVID-19, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Все пациенты будут обследоваться <...> в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", – сказала она на совещании с Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Попова добавила, что по поручению президента в России в 1,5 раза увеличен охват населения тестированием на коронавирус. Также она выразила надежду на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет стабилизироваться.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что еще две вакцины от COVID-19 проходят доклинические исследования в России. Он отметил, что стране удалось создать несколько прорывных вещей, в числе которых вакцина "Спутник V".

За последние сутки в России подтвердили 36 626 случаев коронавируса. При этом в 2 335 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ выявлено 9 182 538 случаев COVID-19. За весь период умерли 259 084 человека, выздоровели 7 882 836.

