Мурашко заявил, что еще две вакцины от COVID-19 проходят доклинические исследования в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Еще две вакцины от COVID-19 проходят доклинические исследования в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством Владимира Путина.

Мурашко отметил, что стране удалось создать несколько прорывных вещей, в числе которых вакцина "Спутник V".

"Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что американская фармкомпания Pfizer проведет в России клинические испытания эффективности препарата "Ингибитор протеазы + ритонавир" для профилактики коронавируса. Препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях примут участие 90 человек.

