Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от COVID-19 – СМИ

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Американская фармкомпания Pfizer проведет в России клинические испытания эффективности препарата "Ингибитор протеазы+ритонавир" для профилактики коронавируса. Разрешение на это она получила у Росздравнадзора, сообщает газета "Ведомости".

Препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях примут участие 90 человек. Проводиться они будут в государственных и частных медучреждениях в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.

"Ингибитор протеазы+ритонавир" – это препарат Paxlovid, который американская компания разработала для профилактики COVID-19 и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне.

Всего в них участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе России. Уточняется, что, если локальные регулирующие органы одобрят препарат, компания обеспечит его доступ на рынках всех этих стран.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса Pfizer, которые проводила исследовательская организация Ventavia в штате Техас прошлой осенью, проходили с серьезными нарушениями.

По информации СМИ, некоторые данные пациентов были сфальсифицированы, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы, а команда медленно отслеживала побочные эффекты.

РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть использование российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера при снижении эффективности действия вакцины Pfizer.