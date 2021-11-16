Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от COVID-19 – СМИ

Фото: AP/Frederic Sierakowski, Pool
Американская фармкомпания Pfizer проведет в России клинические испытания эффективности препарата "Ингибитор протеазы+ритонавир" для профилактики коронавируса. Разрешение на это она получила у Росздравнадзора, сообщает газета "Ведомости".
Препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях примут участие 90 человек. Проводиться они будут в государственных и частных медучреждениях в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.
"Ингибитор протеазы+ритонавир" – это препарат Paxlovid, который американская компания разработала для профилактики COVID-19 и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне.
Всего в них участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе России. Уточняется, что, если локальные регулирующие органы одобрят препарат, компания обеспечит его доступ на рынках всех этих стран.
Ранее сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса Pfizer, которые проводила исследовательская организация Ventavia в штате Техас прошлой осенью, проходили с серьезными нарушениями.
По информации СМИ, некоторые данные пациентов были сфальсифицированы, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы, а команда медленно отслеживала побочные эффекты.
РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть использование российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера при снижении эффективности действия вакцины Pfizer.
В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: