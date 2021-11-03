Испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями – СМИ

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Испытания вакцины от коронавируса Pfizer, которые проводила исследовательская организация Ventavia в штате Техас прошлой осенью, проходили с серьезными нарушениями. Об этом сообщил научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.

По ее информации, некоторые данные пациентов были сфальсифицированы, проводящие вакцинацию сотрудники были недостаточно квалифицированы, а команда медленно отслеживала побочные эффекты.

В подтверждение своих слов Джексон показала десятки внутренних документов компании, фотографии, аудиозаписи и электронные письма.

На них были видны использованные иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в отдельный контейнер для острых предметов. Также вакцина хранилась при неправильной температуре.

Были видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников. Они были в общем доступе, и по этой причине участники группы могли сами узнать, что именно им ввели: вакцину или плацебо. Эти данные могли скомпрометировать чистоту эксперимента.

Джексон пожаловалась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), после чего ее уволили из компании.

Ранее РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть использование российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера при снижении эффективности действия вакцины Pfizer.