В России выявили 36 626 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 36 626 случаев заражения коронавирусом. При этом в 2 335 (6,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 966 случаев, на Санкт-Петербург – 2 793, на Самарскую область – 1 785, на Московскую область – 1 691, на Республику Крым – 867, на Нижегородскую область – 778, на Воронежскую область – 747, на Свердловскую область – 732, на Краснодарский край – 719, на Красноярский край – 710, на Пермский край – 696, на Башкирию – 678, на Ростовскую область – 645, на Саратовскую область – 638, на Челябинскую область – 593.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 182 538 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Москве, Республике Алтай, Тыве и Камчатском крае.

За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 247 смертей, за весь период пандемии умерли 259 084 человека. За минувшие 24 часа выписали 36 388 человек, за все время – 7 882 836.

Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе предупредил об опасности самостоятельного приема антибиотиков при лечении коронавируса в домашних условиях. Специалист пояснил, что антибиотики не являются эффективным средством при борьбе с вирусными заболеваниями.