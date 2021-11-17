Гинцбург посоветовал препараты для вакцинации переболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, какие препараты лучше всего подойдут для вакцинации переболевших коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, речь идет о вакцинах "Спутник Лайт" и "Спутник V".
"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – "Лайтом", а кто старше 60 – "Спутником V", – заявил Гинцбург.
Ранее специалист сообщал об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от коронавируса. При этом вопрос о возможности использования ее вместо обычной прививки пока остается открытым.
Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будут давать защиту даже от заражения коронавирусом, объяснял Гинцбург.
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