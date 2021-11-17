Врач рассказал о вариантах окончания пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пандемия коронавируса не закончится сама по себе, считает врач-эксперт Тимур Пестерев. Еще ни один регион России не достиг коллективного иммунитета, сообщает Life.ru.
"Учитывая темпы вакцинации, изменчивость вируса, то, насколько наплевательски люди к нему относятся, насколько они соблюдают – вернее, не соблюдают – меры социального дистанцирования и масочный режим, можно предположить, что ковид с нами еще надолго останется", – пояснил Пестерев.
По его словам, существует несколько вариантов развития событий. Патоген может найти более комфортного хозяина и заключить с ним "иммунный консенсус", существуя в организме, но не вызывая при этом проблем у носителя.
"Вирусы вообще самые изменчивые существа в обозримой вселенной, и это их тактика выживания. Изменяясь, они борются с иммунитетом хозяина и таким образом реализуют свою генетическую программу", – рассказал врач.
Вариант, подразумевающий, что однажды коронавирус просто исчезнет, показался Пестереву маловероятным.
"Ковид очень вирулентный вирус, то есть легко передается. Чем более смертелен вирус, тем медленнее он распространяется, как правило", – объяснил эксперт.
Предположение о том, что в будущем коронавирус будет циркулировать в человеческой популяции подобно тому, как сейчас это делает грипп, показалось Пестереву наиболее близким к реальному сценарию.
"Возможно, со временем появится какая-то популяция людей, которая вообще с ним сживется и никак замечать его не будет", – предположил врач.
Он добавил, что многие россияне предпочитают рисковать здоровьем и жизнью, не прививаясь от COVID-19. Эти люди, по словам эксперта, все равно однажды получат иммунитет, выработав естественные антитела в результате болезни. Однако легко ли они перенесут инфекцию – неизвестно.
"Популяция все равно рано или поздно достигнет определенного уровня популяционного иммунитета – не мытьем, так катаньем, не вакцинацией, так смертями и болезнями. Практически у каждого члена популяции будут в той или иной степени антитела", – убежден Пестерев.
Он подчеркнул, что частые мутации коронавируса вовсе не означают, что инфекция навсегда останется такой же опасной, как в начале пандемии.
"Есть все-таки клетки памяти у человека, долгосрочный иммунитет, и если человек даже с низким уровнем антител к COVID-19 столкнется с каким-то другим штаммом, то есть все-таки вероятность, что он заболеет не так тяжело, как если бы с коронавирусом никогда в жизни не сталкивался", – заключил врач.
Ранее главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, что самостоятельный прием антибиотиков при лечении коронавируса в домашних условиях может быть опасен. Специалист пояснил, что антибиотики не являются эффективным средством при борьбе с вирусными заболеваниями. Назначение таких препаратов происходит только в том случае, если коронавирус вызвал у человека развитие других патогенов.
Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими
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