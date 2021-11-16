Вирусолог прокомментировал продление действия санитарно-эпидемиологических правил в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Продление действия эпидемиологических правил в России является стандартной практикой, которая носит нейтральный характер. Об этом RT заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Ни о чем плохом или хорошем это не говорит. Это правила", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что коронавирусы, кроме SARS-CoV-2, будут всегда, поэтому инфекция всегда будет вызывать беспокойство.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.

