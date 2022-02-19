"ГОСТ шоу": гаджеты для домашних тренировок

Заниматься физкультурой, не выходя из квартиры – во время изоляции многие начали осваивать домашний фитнес и до сих пор не спешат возвращаться в тренажерные залы. К тому же необходимый инвентарь можно купить в любом спортивном магазине.

Какие аксессуары действительно помогут привести себя в форму к лету? А какие могут нанести увечья и испортить мебель?

Дарья Филиппова с командой экспертов протестировала популярные товары и даже сделала упражнения под током – в специальном костюме, чтобы выбрать самые эффективные девайсы. Эксперименты, краш-тесты и советы специалистов – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу".