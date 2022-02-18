Сборные ОКР и Швеции вничью отыграли основное время в полуфинале олимпийского турнира

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Сборные Олимпийского комитета России и Швеции по хоккею вничью отыграли основное время в полуфинале олимпийского турнира со счетом 1:1.

На 21-й минуте отличился хоккеист сборной ОКР Антон Слепышев. Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Спортсмены из Швеции сравняли счет благодаря игре Антона Ландера на 47-й минуте.

Отмечается, что победитель матча сыграет в финале с хоккеистами из Финляндии, которые до этого выиграли у словаков. Игра за первое место состоится 20 февраля. Проигравший днем ранее разыграет со Словакией бронзовые награды.

Ранее сборная ОКР по хоккею вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр в Пекине, обыграв команду Дании. Игра закончилась со счетом 3:1. Первую шайбу в ворота канадских хоккеистов забросил Вадим Шипачев на 14-й минуте матча.

