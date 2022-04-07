"Городской стандарт": готовые ЗОЖ боксы

Когда нет времени стоять у плиты, выручают готовые рационы – это завтраки, обеды и ужины, разложенные в контейнеры. Остается только разогреть.

Из чего производители делают блюда? И во сколько обойдется такое питание? Об этом – в программе "Городской стандарт".