"ГОСТ шоу": шаурма

Шаурма – популярный стрит фуд теперь продается не только на улицах, но и в супермаркетах. В чем особенности готового блюда? Почему разброс цен от 100 рублей до тысячи? Действительно ли продукт с пометкой "фитнес" не навредит фигуре?

В оттенках вкуса и нюансах состава разбиралась Дарья Филиппова. В новом выпуске шоу ГОСТ эксперты попробовали разные блюда из магазинов и теперь точно знают, на что обращать внимание перед покупкой.

