Франшизные рестораны McDonald's продолжают работу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рестораны McDonald's, работающие в Москве на условиях франчайзинга, продолжают оказывать услуги посетителям, сообщает РИА Новости.

Открыты рестораны в столичных аэропортах и на Ленинградском вокзале. Кроме того, работают кассы "МакЭкспресс" возле станций метро.

Компания McDonald's с 14 марта временно приостановила работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями.

В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

Позднее стало известно, что McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения ресторанов для организации волонтерских центров. В компании также подчеркнули, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", помогающий семьям с детьми, продолжит свою деятельность.

