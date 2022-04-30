Городские службы столицы перешли на усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в этот период организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Так, круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.
"Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Заммэра отметил, что в городе приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздники систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.
Ранее Бирюков рассказал, что с 1 мая мотогруппы спасателей начнут патрулирование в Москве. Он отметил, что мотогруппы работают восьмой год. Они оказывают первую помощь пострадавшим в различных происшествиях, помогают в тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП.
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