Городские службы столицы перешли на усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этот период организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Так, круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.

"Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра отметил, что в городе приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздники систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства.

Ранее Бирюков рассказал, что с 1 мая мотогруппы спасателей начнут патрулирование в Москве. Он отметил, что мотогруппы работают восьмой год. Они оказывают первую помощь пострадавшим в различных происшествиях, помогают в тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП.

