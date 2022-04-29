Сезон проката лодок и катамаранов откроется на ВДНХ 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сезон проката лодок и катамаранов откроется на ВДНХ в Москве 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ВДНХ Александра Жесткова.
"Уже в эти выходные на выставке открывается прокат лодок и катамаранов. Прокатиться можно будет на 3-м Каменском пруду у фонтана "Золотой колос" и на Дворцовом пруду у телецентра "Останкино", – отметил Жестков.
Со станции "Алые паруса" можно будет увидеть фонтан "Золотой колос", павильон № 51 "Мясная промышленность", Музей кино и сезонный пляж. В общей сложности посетителям будут доступны 34 плавательных средства, прокатиться на которых можно будет с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, с пятницы по субботу, в праздничные дни – с 10:00 до 22:00.
"С 1 мая взять напрокат лодку или катамаран, чтоб покататься, любуясь видами усадьбы "Останкино", храмом Святой Троицы и знаменитой Останкинской телебашней, можно будет на Дворцовом пруду парка "Останкино". 25 лодок и 4 катамарана доступны для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00", – подчеркнул Жестков.
Он добавил, что на ВДНХ также можно будет заняться сапсерфингом с 1 мая. Профильная станция "Порт" откроется на Садовом пруду в парке "Останкино". Там взрослые могут арендовать доски, весла и гидрокостюмы. Кроме того, там будут проходить тренировки для новичков, фитнес-упражнения и занятия йогой.
Кроме того, на площади Промышленности начала работу площадка для игры в бадминтон и настольный теннис.
Ранее заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве начался сезон работы фонтанов. Он добавил, что в Москве насчитываются более 600 фонтанов, в том числе около 100 крупных. По его словам, фонтаны содержатся в порядке и при необходимости регулярно ремонтируются.
Более 600 фонтанов заработали в Москве
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