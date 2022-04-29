Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве начался сезон работы фонтанов. Об этом рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня, по сути дела, у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе – порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать. Тем более мы сегодня находимся в великолепном комплексе, который два года назад был благоустроен силами и строителей, и транспортников, когда воссоздали исторический объект – Северный речной вокзал", – заявил Бирюков на церемонии открытия сезона на Северном речном вокзале.
Он добавил, что в Москве насчитываются более 600 фонтанов, в том числе около 100 крупных. По его словам, фонтаны содержатся в порядке и при необходимости регулярно ремонтируются.
Ранее сообщалось, что 29 апреля на ВДНХ в честь запуска фонтанов в течение дня посетители услышат классические произведения Петра Чайковского, Давида Тухманова, Родиона Щедрина.
Фонтаны "Каменный цветок", "Дружба народов", "Золотой колос" и малые фонтаны выставки будут работать ежедневно с 07:00 до 00:00. В зависимости от погоды сезон продлится до конца сентября – начала октября.
До этого Сергей Собянин подвел итоги месячника по благоустройству в столице. Он рассказал, что в течение месяца рабочие приводили в порядок город после зимы, промывая, окрашивая и ремонтируя объекты. Собянин подчеркнул, что к майским праздникам Москва "порадует нас чистотой и уютом".
Сезон работы фонтанов стартовал в Москве
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