"Раскрывая тайны звезд": тайные встречи

Любовь бывает мучительно жестокой. И порой она требует, чтобы ей приносили жертвы. Особенно если это любовь запретная. Тогда на кону оказываются и карьера, и семья, и даже родные дети.

Не каждый согласен пойти на подобную сделку. А тот, кто все-таки решился, тут уж нужно идти до конца. Иначе, всегда найдутся "доброжелатели", которые с удовольствием в этом помогут. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".