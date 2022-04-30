"Куки-внуки": фунчоза

В выпуске участники познакомятся с модным блюдом "Фунчоза", приготовленным профессиональным шеф-поваром.

Фунчоза – это блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши с добавлением овощей и специй.

У участников будет 30 минут для того, чтобы попробовать повторить блюдо, не зная рецепт и не пробуя его на вкус. Победителя определит суд молодежного жюри.