Минздрав РФ опроверг введение новых штрафов за ввоз незарегистрированных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав РФ опроверг планы введения новых штрафов за ввоз незарегистрированных лекарств, говорится на сайте министерства.

По данным ведомства, поправки в КоАП направлены на обеспечение лекарственной безопасности граждан и не затрагивают случаев ввоза незарегистрированных лекарств и медицинских изделий для личного использования. Поправки также не предполагают введения новых или корректировки существующих штрафов.

В Минздраве рассказали, что принятие поправок позволит ограничить импорт в Россию лекарств и медицинских изделий с неподтвержденной безопасностью. При этом граждане смогут продолжать беспрепятственно ввозить в страну лекарства и медицинские изделия для личного пользования.

Ранее СМИ сообщали, что Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств в Россию, если данные медикаменты рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Говорилось, что якобы соответствующий документ нижняя палата парламента может принять 17 мая.

Отмечалось, что нарушившим данную норму гражданам может грозить штраф от 75 до 200 тысяч рублей, должностным лицам и ИП – от 150 до 600 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 2 до 6 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от 90 суток.

