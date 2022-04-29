В России могут ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, одобренных ВОЗ – СМИ

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Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств в Россию, если данные медикаменты рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комитет ГД по госстроительству и законодательству.
По информации издания, соответствующий документ нижняя палата парламента может принять 17 мая. Речь идет о внесении изменений в статью 6.33 КоАП. В частности, предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных препаратов, если они рекомендованы ВОЗ.
Уточняется, что нарушившим данную норму гражданам может грозить штраф от 75 до 200 тысяч рублей, должностным лицам и ИП – от 150 до 600 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 2 до 6 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от 90 суток.
Как отметил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, слова которого приводит газета, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля за лекарственными препаратами.
"Она себя хорошо зарекомендовала. Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся", – сказал он.
В публикации также указано, что в кабмине объяснили необходимость корректировки закона возможной опасностью иностранных препаратов для Россиян. Отмечается, что на документ уже дало положительное заключение правовое управление Госдумы.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки. Для городов федерального значения, муниципальных районов или городских округов этот срок ограничивается 10 рабочими днями. В иных границах на отгрузку лекарств отводится до 15 дней.
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