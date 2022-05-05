Эксперты дали советы по выбору недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выбирая жилье для личного проживания, следует брать во внимание большое количество факторов – насколько важна транспортная доступность до центра города, есть ли парки и социнфраструктура рядом, во сколько обойдется ремонт, сообщает Life.ru.

"Апартаменты в условиях тотальной неопределенности их статуса лучше не трогать, если речь не идет о сегменте "бизнес" и выше. Продать через некоторое время небольшую студию в новостройке будет достаточно проблематично, потому что из разряда первичной недвижимости она перейдет во вторичку с актуальными проблемами со ставками по ипотеке (там они сейчас очень высокие)", – отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

Рассматривая хрущевки, следует обращать внимание на квартиры в домах под реновацию. Отмечается, что они при любом раскладе вырастут в цене хотя бы потому, что после сноса будет предоставлено жилье большей площади и с муниципальным ремонтом.

В свою очередь, первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал уточнил, что вопрос выбора квартиры зависит от индивидуальных потребностей покупателя и его вкусов. Например, небольшая студия в новом доме по стоимости будет практически сопоставима со старенькой хрущевкой, однако есть как минимум два важнейших различия, первым является ликвидность.

"Разумеется, у новостроек ликвидность значительно выше, особенно если есть возможность прописки, поскольку класс апартаментов уже перенасыщен предложением", – пояснил специалист.

С другой стороны, районы, где находятся старые дома, практически всегда имеют устойчивую и крепкую инфраструктуру, а это, по словам Сигала, достаточно важный фактор для проживания семьи, особенно с детьми.

Он также напомнил о разнообразных льготах и специальных условиях ипотечного кредитования. Данный вопрос часто интересует прежде всего молодые семьи, так как на них рассчитано большинство льгот, они значительно спокойнее относятся к временным несовершенствам инфраструктуры.

"Для людей с ограниченным бюджетом покупка объекта в новостройке является более выгодной по нескольким причинам. Во-первых, только на рынке первичного жилья действуют программа льготной ипотеки и субсидированные ставки от застройщиков. Так, например, обновленная ставка по льготной ипотеке на новостройки сейчас составляет 9%, в то время как ставки по программам на вторичном рынке жилья находятся в диапазоне от 14 до 16%", – пояснили в компании Level Group.

По словам специалистов, после преодоления кризиса, когда рынок опять начинает расти, стоимость квартиры в новостройке может увеличиться, при этом стоимость объекта в старом жилом фонде вряд ли очень изменится.

Как уточнил руководитель отдела инвестиционных продаж и корпоративных услуг IPG.Estate Алексей Лазутин, рынок жилья в настоящее время, где фиксируется уменьшение покупательской активности, создают несколько разнонаправленных тенденций: достаточно возросшая стоимость ипотечного кредита и выросшие на 30–35% цены на жилье в сравнении с таким же периодом 2021 года.

Специалист отметил, что, несмотря на снижение ключевой ставки, говорить о новом всплеске покупательского спроса рано. На данный момент формируется новая реальность, лучше было бы понаблюдать за ипотечным рынком.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев выразил мнение, что спрос на новостройки в России продолжит падать, а к лету вниз, возможно, пойдут и цены на недвижимость из-за высоких процентных ставок по ипотеке. По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ будет способствовать повышению активности на рынке жилья.