В РФ заработала новая программа ипотеки

В России заработала новая программа ипотеки. Обновленные условия вступили в силу 1 мая. При этом в правительстве рассказали, что новая программа может распространиться и на вторичное жилье.

Как это отразится на рынке? И что будет с ценами и спросом? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.