Движение ограничили на нескольких улицах Москвы из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта ограничили на нескольких улицах в центре и на юго-востоке столицы в связи с репетицией парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С 16:30 до 19:00 для движения транспорта недоступны участки Новинского бульвара, Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка, Самотечной эстакады, Садового кольца, Проектируемого проезда № 3502. Также нельзя проехать по участкам улиц Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Земляной Вал и Волгоградского проспекта.

С 17:00 и до конца репетиции перекрытия затронут участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Никитской, Моховой, Петровки, Оружейного переулка, Новой площади и Гончарной набережной.

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Также ограничения введут на Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Кадашевской и Болотной набережных. Движение транспорта будет ограничено и на улицах Садовнической, Болотной, Балчуг и Солянке, в Китайгородском проезде, на Большом и Малом Москворецких мостах, Чугунном мосту, Болотной площади, в Фалеевском, Лубочном, 1-м и 2-м Раушских переулках.

С 22:00 до окончания репетиции изменится схема движения на Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке. А с 22:30 до окончания мероприятия схема движения изменится на Большом и Малом Каменных мостах, Боровицкой площади, Новинском бульваре, улицах Серафимовича, Большой Полянке, Моховой, Воздвиженке, Новый Арбат, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестских.

Кроме того, изменения в схеме движения транспорта затронут Таганскую улицу, улицу Александра Солженицына, Марксистский переулок и переулок Маяковского.

Пять станций метро в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку с 15:00

Помимо этого, пять станций метро в центре Москвы работают только на вход и пересадку с 15:00. Так, станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а станция "Библиотека им. Ленина" – только на пересадку.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

В Москве стартовала акция "Поздравь ветерана". До 6 мая на площадях и в парках все желающие смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне праздника подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды.

