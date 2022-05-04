Движение ограничили на нескольких улицах Москвы из-за репетиции парада Победы

16:33
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Движение транспорта ограничили на нескольких улицах в центре и на юго-востоке столицы в связи с репетицией парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
С 16:30 до 19:00 для движения транспорта недоступны участки Новинского бульвара, Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка, Самотечной эстакады, Садового кольца, Проектируемого проезда № 3502. Также нельзя проехать по участкам улиц Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Земляной Вал и Волгоградского проспекта.
С 17:00 и до конца репетиции перекрытия затронут участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Никитской, Моховой, Петровки, Оружейного переулка, Новой площади и Гончарной набережной.
Также ограничения введут на Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Кадашевской и Болотной набережных. Движение транспорта будет ограничено и на улицах Садовнической, Болотной, Балчуг и Солянке, в Китайгородском проезде, на Большом и Малом Москворецких мостах, Чугунном мосту, Болотной площади, в Фалеевском, Лубочном, 1-м и 2-м Раушских переулках.
С 22:00 до окончания репетиции изменится схема движения на Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке. А с 22:30 до окончания мероприятия схема движения изменится на Большом и Малом Каменных мостах, Боровицкой площади, Новинском бульваре, улицах Серафимовича, Большой Полянке, Моховой, Воздвиженке, Новый Арбат, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестских.
Кроме того, изменения в схеме движения транспорта затронут Таганскую улицу, улицу Александра Солженицына, Марксистский переулок и переулок Маяковского.
Пять станций метро в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку с 15:00
Помимо этого, пять станций метро в центре Москвы работают только на вход и пересадку с 15:00. Так, станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а станция "Библиотека им. Ленина" – только на пересадку.
Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
В Москве стартовала акция "Поздравь ветерана". До 6 мая на площадях и в парках все желающие смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне праздника подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды.
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: