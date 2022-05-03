Собянин заявил об активном изменении ситуации на рынке труда в Москве

Ситуация на рынке труда в Москве сейчас активно меняется. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что консультанты городской службы занятости всегда готовы помочь соискателям в подборе вакансии. По его словам, в центре помогут в поиске работы молодежи, старшему поколению, инвалидам, малоимущим родителям и мамам с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

