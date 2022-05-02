"Познавательный фильм": "Я волонтер". 1 серия

Блогер без комплексов Евгения Поплавская спустится на самое дно жизни, чтобы помочь тем, кто оказался там не по своей воле. В первой серии она отправляется на Курский вокзал, чтобы самостоятельно накормить бездомных, в приюте отмоет клетки брошенных собак и кошек и отправится на поиски потерявшихся детей. Отыщет ли их? А еще разберется: быть волонтером – это пустая трата времени или благороднейшее из занятий? Об этом смотрите познавательный фильм "Я волонтер".

