Россияне рассказали о своем отношении к 1 мая

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Треть россиян относятся к 1 мая не как к празднику, а как к дополнительному выходному, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Так, согласно проведенному опросу, 47% граждан отмечают, что для них 1 мая – это День весны и труда. 33% россиян относятся к дате просто как к дополнительному выходному.

"Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), IT-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%)", – говорится в сообщении.

Исследование показало, что только 15% опрошенных считают 1 мая праздником всех трудящихся. Чаще всего так отвечали строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).

Опрос проходил с 12 по 27 апреля. В нем приняли участие 3 854 российских соискателей.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 мая в честь Дня весны и труда на ВДНХ пройдут тематические мероприятия. В рамках проекта пройдут тематические экскурсии, фестивали и постановки для детей, творческие мастер-классы и специальные акции. Москвичей ждут показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта ФСО РФ, всадников Кремлевской школы верховой езды и выставка ретро-автомобилей.

