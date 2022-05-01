Россияне рассказали о своем отношении к 1 мая

Фото: depositphotos/belchonock
Треть россиян относятся к 1 мая не как к празднику, а как к дополнительному выходному, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.
Так, согласно проведенному опросу, 47% граждан отмечают, что для них 1 мая – это День весны и труда. 33% россиян относятся к дате просто как к дополнительному выходному.
"Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), IT-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%)", – говорится в сообщении.
Исследование показало, что только 15% опрошенных считают 1 мая праздником всех трудящихся. Чаще всего так отвечали строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).
Опрос проходил с 12 по 27 апреля. В нем приняли участие 3 854 российских соискателей.
Ранее сообщалось, что с 1 по 3 мая в честь Дня весны и труда на ВДНХ пройдут тематические мероприятия. В рамках проекта пройдут тематические экскурсии, фестивали и постановки для детей, творческие мастер-классы и специальные акции. Москвичей ждут показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта ФСО РФ, всадников Кремлевской школы верховой езды и выставка ретро-автомобилей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: