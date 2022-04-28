Праздник цветения сакуры состоится в Бирюлевском дендропарке 3 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздник цветения сакуры "Ханами" состоится в Бирюлевском дендропарке 3 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Мероприятие начнется в 12:00. Посетители познакомятся с традициями японской культуры, полюбуются цветением сакуры под мелодии Китая и примут участие в мастер-классах.

"Сакура – дерево-долгожитель. Его возраст может исчисляться веками. Цветет японская вишня недолго – около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов", – говорится в сообщении.

В Бирюлевском дендропарке "Роща сакуры" появилась в 2010 году. Для этого с острова Хоккайдо привезли несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой, а также создали "Сад камней", "Сухой ручей", сеть извилистых дорожек и скамейки для отдыха.

Ранее стало известно, что фестиваль фантастики, науки и самовыражения "Старкон" пройдет 2 и 3 мая в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Москвичей ожидает насыщенная программа.

