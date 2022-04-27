Фестиваль фантастики "Старкон" пройдет в "Экспоцентре" на Красной Пресне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль фантастики, науки и самовыражения "Старкон" пройдет 2 и 3 мая в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Москвичей ожидает насыщенная программа, сообщили организаторы.

"В этом году впервые с 2011 года грандиозный фестиваль возвращается в Москву, а значит, его смогут с комфортом посетить жители столицы", – говорится в сообщении.

Посетителей ожидают чемпионат мира по арт-фехтованию Gillard Classic, турнир по скоростному прохождению компьютерных игр Flash Cup из пяти дисциплин, роботурнир от "Бронебота".

Также горожане смогут посетить зону с современными и ретро-компьютерными играми, лазертаг-арену, VR-галерею с интерактивной выставкой из более 30 объемных работ, ярмарку уникальных вещей, а также можно будет пообщаться с художниками Евгением Зубковым и Надеждой Бей.

"Организаторы подготовили зажигательную сценическую программу: выступления музыкальных коллективов, самый ламповый конкурс косплея, крутая вечеринка с именитыми диджеями. Ведущим главной сцены выступит Андрей Зайцев – актер озвучки, подаривший голос Энакину Скайвокеру, Звездному Лорду и Виллу Тернеру", – говорится в сообщении.

Кроме того, жители столицы смогут посетить научно-популярную конференцию, а также выставку роботов и космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что весенний велофестиваль пройдет 21 мая в Москве. Фестивальный городок откроется в 12:00 на проспекте Сахарова. Гостей ожидают конкурсы, подарки, фуд-корты и стенды от партнеров фестиваля, в 13:00 начнется велопрогулка по Садовому кольцу.

