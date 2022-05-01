Артиллерия и ракетные войска РФ уничтожили 24 пункта управления сил Украины

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки были уничтожены 24 пункта управления сил Украины.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи", – объявил представитель ведомства.

По данным Минобороны, уничтожены до 200 человек личного состава ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники.

Конашенков также заявил, что с начала спецоперации на Украине уничтожены 145 самолетов и 112 вертолетов, а также 672 беспилотных летательных аппарата. Помимо этого, выведен из строя 281 зенитный ракетный комплекс.

Ранее в ведомстве сообщили, что жилые дома с территории, прилегающей к заводу "Азовсталь", покинули две группы гражданских лиц численностью 25 и 21 человек.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.