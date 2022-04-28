В СФ заявили, что около 600 человек ушли в простой из-за ухода иностранных компаний

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Около 600 человек ушли в простой или находятся под риском увольнения из-за ухода из России ряда иностранных компаний, сообщил вице-спикер Совфеда, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что до начала специальной военной операции в компаниях из недружественных РФ стран трудились примерно 2 миллиона человек.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что уровень безработицы в Москве оценивается в 0,4%. По его словам, такими показателями не может похвастаться ни один город в мире. Собянин отметил, что городская система занятости настроена на прохождение этого периода максимально безболезненно для жителей. Он добавил, что у столицы есть огромный трудовой потенциал.
При этом мэр города признал, что около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний могут потерять работу в Москве. На реализацию программы поддержки работников, рискующих быть уволенными, выделят 3,36 миллиарда рублей с учетом субсидии из федерального бюджета.
Уровень безработицы в Москве составляет всего 0,4 процента – Собянин
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