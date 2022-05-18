"Звезды советского экрана": любимые актеры Эльдара Рязанова

Февраль 1969 года. Журнал "Советский экран" посвятил целый разворот любимым актерам Эльдара Рязанова – Ильинский, Голубкина, Гурченко, Папанов, Леонов. Каждый делится своим воспоминанием о съемках у Рязанова.

Евгений Леонов говорит о необычайней доброте режиссера. Лариса Голубкина – о его умении создать в компании настроение. Юрий Яковлев вспоминает о том, как после рабочего дня, несмотря на усталость, они с Рязановым до полуночи пели под гитару. Все без исключения вспоминали съемки у этого режиссера, как счастье.

Кого Рязанов сначала забраковал, а затем пригласил на главную роль? Как режиссер боролся со страхами Ларисы Голубкиной? Зачем она обманул Игоря Ильинского? Как поставил на колени самого директора "Мосфильма"? За что кричал на Евгения Евстигнеева? И почему Юрий Никулин считал свою работу у Рязанова самой неудачной в карьере? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".